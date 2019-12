Man bedreigd met mes in een Eindhovens steegje

Een man zou zaterdagochtend bedreigd zijn met een mes in een steegje bij de Remichweg in Eindhoven. Dit zou gebeurd zijn door iemand die hij een lift had gegeven.

Volgens een getuige zou het slachtoffer met het mes geraakt zijn op zijn borst, maar dit lijkt niet het geval.

Het slachtoffer zou na de bedreiging zijn auto in zijn gevlucht. Van de auto zou een spiegel zijn gesloopt.

Zoektocht

De politie heeft met meerdere eenheden in de wijk achter winkelcentrum WoensXL gezocht naar de verdachte, maar kon die niet meer vinden. Volgens een woordvoerster is er 'nog veel onduidelijk' over wat er precies is gebeurd. Er is niemand aangehouden.