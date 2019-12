Man gestoken met mes in een Eindhovens steegje

De politie deed na de steekpartij onderzoek bij de Remichweg in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN -

Een man is zaterdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij op de Remichweg in Eindhoven. Dit zou gebeurd zijn nadat hij rond kwart voor zes werd aangesproken in een smal steegje.