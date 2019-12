Loes vreest voor haar leven als moordende stiefzoon vrijkomt: 'Ben ik de volgende?'

Erwin komt in het leven van Loes als hij negen jaar is. Ze herinnert hem als een goede jongen: ''Ik hield van die jongen. Hij wilde altijd overdrijven maar hij had zijn hart op de goede plek zitten.'' Maar dat zag Soepnel allemaal veranderen. ''Alcohol en drugs hebben de schade aan zijn hersenen vergroot. Vanaf zijn twaalfde ontspoorde mijn stiefzoon. Er werd schizofrenie bij hem vastgesteld.''

Manipuleren

De stiefzoon van Loes kwam in de hulpverlening terecht en daar ging het pas echt mis. ''Erwin wist zijn behandelaars te manipuleren. Hij is een geweldig acteur'', vertelt Loes. Hierdoor kon Erwin zonder de juiste begeleiding op zichzelf wonen. ''Hij moest eigenlijk opgepakt worden, maar dat werd twee keer uitgesteld. Dat had nooit mogen gebeuren.''

Ondanks alles houdt Loes nog wel van haar stiefzoon. ''Als mens hou ik van hem. Het is een mens met een ziekte. Dit zijn de mensen waar we bang van moeten zijn in de samenleving'', benadrukt de weduwe van Niek.

De laatste foto van Niek en Loes Soepnel samen

Verlengen TBS

Afgelopen november is de tbs van Erwin verlengd. Tot grote opluchting van Loes. ''Als hij namelijk zijn medicijnen niet slikt is hij tot alles in staat. Zoals mij vermoorden'', zegt Loes met een zenuwachtig lachje. ''Hij heeft destijds, omdat hij zonder medicijnen zat, ook zijn vader vermoord. Dus, ben ik de volgende?''

En met die vraag blijft Loes zich bezig houden. ''Als hij straks vrijkomt, wie controleert dan zijn medicijngebruik?'' Er is wel wat angst weggenomen, omdat ze in de kliniek doorhebben dat Erwin een acteur is. Dat resulteerde dus in een verlenging van de tbs. Maar Erwin is eerder al met onbegeleid verlof geweest. ''Er is toch wel altijd een stukje angst. Hij heeft wel een gebiedsverbod, maar wie controleert dat.'' Die angst is volgens Loes niet snel verdwenen, maar het zorgt er niet voor dat ze niet meer de straat op durft.

De andere kant

''Ik voel Niek heel erg bij me'', zegt Loes terwijl ze naar een roodborstje kijkt. Die vogel staat voor Loes symbool voor haar man Niek. ''In de eerste periode kwam er steeds een roodborstje voorbij op momenten dat ik het moeilijk had.'' Niet alleen daar haalt Soepnel kracht uit maar ook door voorlichting te geven aan gevangenen en tbs'ers.

Loes Soepnel vertelt haar verhaal

''Het is mooi om te doen omdat ik iets nuttigs doe met wat mij is overkomen.'' Loes hoopt hiermee minstens één gedetineerde op het juiste pad te brengen. ''Ik wil laten zien wat het met de andere kant doet, met de nabestaanden.'' Binnenkort wil ze ook op scholen voorlichting gaan geven om jongeren te laten inzien wat drugs en alcohol met je hersenen kunnen doen. ''En ik wil vertellen wat verwarde personen kunnen aanrichten in de maatschappij.''

Verbeteren

Over twee jaar wordt er weer gekeken naar de tbs van Erwin. Loes wil nu nog niet bang zijn voor die dag. ''Zover wil ik nog niet vooruitkijken.'' Ze wil nu vooral dat de tbs-klinieken in Nederland verbeteren. Daarom heeft Loes Soepnel ook contact met Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming.

''Het bewust worden van de gevaren van deze mensen is goed. Net zoals het niet klopt dat al deze mensen in een kliniek bij elkaar zitten. Maar het duurt allemaal even voordat de politiek dat doorheeft.''