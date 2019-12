Lichaam vermiste Jérôme de Roo (31) na zes weken gevonden

Na zes weken tussen hoop en vrees geleefd te hebben, heeft de familie van de vermiste Jérôme de Roo (31) uit Reek gisteravond slecht nieuws gekregen. Zijn lichaam is gevonden in het water aan de Dorpenweg in Herpen.

Op 8 november vertrok Jérôme van zijn werk in Ravenstein, richting zijn huis in Reek. Maar, daar kwam hij nooit aan. Zijn auto werd op de vluchtstrook van de Dorpenweg gevonden met de alarmlichten aan. “Via een oproep op Facebook kwamen we erachter dat de auto er die vrijdag al aan het eind van de middag stond, met een andere auto erachter”, vertelt Karin de Roo van de Werff, Jérôme’s tante, aan Omroep Brabant.

Een week later werd met speurhonden gezocht in het gebied, maar dat leverde niks op. Vrijdagavond werd in het water een lichaam gevonden. “We moeten het nog identificeren, maar het kan niet anders dan dat het Jérôme is”, zegt Karin.

Karin kan nog niet goed bevatten wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is. “Dit zijn verhalen die je hoort van anderen. Maar nu overkomt het ons. En dan staan wij er nog iets verder van weg dan zijn ouders. Voor ons is het heftig, maar voor hen helemaal. Ik hoop dat ze het nu kunnen afsluiten.”

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is met Jérôme. De politie onderzoekt de zaak, maar zegt dat het waarschijnlijk niet om een misdrijf gaat.