Al meer dan 1200 klachten na sluiting van ontharingssalons Just Welness

Just Wellness heeft het hoofdkantoor in Valkenswaard en heeft in Brabant vestigingen in Eindhoven, Breda, Tilburg en Den Bosch. Hoewel het bedrijf nog niet failliet was, zijn de deuren gesloten, wordt de telefoon niet meer opgenomen en zijn de verschillende websites offline.

Op de Facebookpagina ‘Opgelicht door Just Wellness!!’ wordt geïnventariseerd hoeveel mensen schade hebben door de sluiting van Just Wellness. De meeste klanten van de ontharingskliniek zijn boos dat ze nu hun geld kwijt zijn.

Levenslang onbeperkte behandelingen

Just Wellness is een bedrijf gespecialiseerd in ontharingsbehandelingen en biedt dit onder meer via Social Deal voor stuntprijzen aan. Ze beloven de klant gegarandeerd haarvrij te maken door middel van levenslang onbeperkte behandelingen. Omdat deze pakketten vooruit betaald zijn, kunnen klanten nu waarschijnlijk geen geld meer terug krijgen.

In een paar dagen tijd telt de Facebookgroep al ruim 11.000 leden. Allemaal maken ze zich zorgen om de honderden euro’s die ze hebben betaald. Ook zijn er veel klachten te lezen over de behandelingen. Zo zouden de ontharingsbehandelingen niet het gewenste effect hebben en worden er foto’s gedeeld van uitslag en brandwonden, die zouden zijn ontstaan door de behandeling bij Just Wellness.

Bekijk hieronder het verhaal van Anne. Zij werd slachtoffer van de ontharingsbehandeling bij Just Wellness: