Kerstdrukte in supermarkten: 'Verschrikkelijk, er is geen karretje meer te vinden'

EINDHOVEN -

Nog een paar dagen voordat het kerstmis is. En dat betekent: volle winkelwagens in te drukke supermarkten. In de Albert Heijn XL in Eindhoven was het zaterdag een komen en gaan van shoppende mensen. Op het hoogtepunt was er geen winkelwagentje meer te vinden. Voor de een verschrikkelijk, voor de ander geen probleem. 'Gewoon rekening mee houden, op instellen en dan komt het goed. Rustig aan', zegt een van de bezoekers.