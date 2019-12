Rico Verhoeven blijft wereldkampioen nadat Badr Hari geblesseerd moet opgeven

Omroep Brabant hield een liveblog bij. Die kan je onderaan het bericht teruglezen.

De beslissing viel in de derde van maximaal vijf ronden van drie minuten toen Badr Hari, net als drie jaar geleden tijdens het eerste onderlinge gevecht, geblesseerd raakte. Hij moest met een beenblessure opgeven. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten.

Verhoeven kreeg al na 1 minuut en 20 seconden acht tellen. Hij herstelde zich in de tweede ronde maar kreeg in de derde ronde weer acht tellen. Hari probeerde aan te vallen met een hoge trap, maar gleed uit en blesseerde een been. Hij ging huilend van de pijn op een brancard het stadion uit.

Badr Hari wordt geblesseerd afgevoerd. (Foto: ANP)

'We zijn nog niet klaar'

Na de wedstrijd gaf Rico Verhoeven toe dat hij niet zo goed aan de wedstrijd begon. "Ik heb twee hele grove fouten gemaakt. Maar ik win omdat Badr geblesseerd raakte. Ik stond wel degelijk achter. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewonnen had. Ik blijf altijd hard werken. Zolang de vijfde ronde nog niet is geweest, is alles mogelijk."

Verhoeven wenst zijn tegenstander alle beterschap. "Gezondheid gaat boven alles. Maar nu zijn wij nog niet klaar. Ik hoop dat wij dit nog een keer kunnen doen."

'Unfinished business'

Al ruim vijf jaar is Verhoeven wereldkampioen in de zwaarste gewichtsklasse van promotor Glory. De 30-jarige kickbokser verdedigde zijn kampioensgordel voor de negende keer op rij met succes.

Beide rivalen stonden drie jaar geleden voor het eerst tegenover elkaar in Oberhausen. Verhoeven won toen al in de tweede ronde omdat Hari met een zware armblessure moest opgeven. Beide kickboksers vonden de afloop van die partij zo teleurstellend, dat ze onder de titel 'unfinished business' nog een lucratief gevecht overeenkwamen.

Gevangenisstraf en dopingschorsing Hari

De 35-jarige Hari kwam de laatste jaren nauwelijks in actie, mede door een gevangenisstraf en een dopingschorsing van 19 maanden. Hij beloofde nu wel klaar te zijn voor het gevecht.

31.000 toeschouwers in het Gelredome en miljoenen televisiekijkers in 180 landen zagen een gevecht dat spectaculair begon maar toch weer eindigde in een anticlimax.

KIJK TERUG: GelreDome stroomt vol voor Rico Verhoeven en Badr Hari: wij wachten bezoekers op

LIVEBLOG

23.11 Badr Hari wordt met de handen voor het gezicht op een brancard afgevoerd.

23.02 Verhoeven en Hari omhelzen elkaar.

23.00 Het is een drama voor Badr Hari die de titel aan zijn neus voorbij ziet gaan.

22.53 Rico heeft het erg moeilijk in de derde ronde. Badr gaat opeens onderuit en komt niet meer overeind. Hij is geblesseerd aan zijn enkel. Weer lijkt het mis te gaan bij Badr Hari. Hij moet noodgedwongen opgeven.

22.50 Het is een titanengevecht. Beide vechters hebben het moeilijk.

22.45 En we zijn begonnen. Rico Verhoeven begint goed maar Badr Hari slaat van zich af. Rico heeft het moeilijk. Voor het eerst in zijn Glory-carrière krijgt hij acht tellen. Sterke ronde van Hari.

22.35 Rico Verhoeven en Badr Hari betreden de ring. Het stadion ontploft.

22.25 Luis Tavares wint tegen de Fransman Stéphane Susperregui. Nu is het wachten op de wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari.

22.00 De winst gaat naar Jarary. Die doet nog even een 'shout-out' richting Badr, zijn idool. 'Let's make some noise for Badr!'

21.45 Bosschenaar Mohammed Jaraya neemt het op tegen Massaro Glunder.

21.35 Zouggary wint met 3-0 van Ten Pow.

21.05 Rico Verhoeven laat bij Veronica weten dat hij er helemaal klaar voor is. "Het is tijd. Er is wel spanning maar dat is gezonde spanning. Het is niet de beste tegenstander waartegen ik ooit heb gestaan, maar er is wel veel sfeer omheen."

21.00 Voordat Verhoeven en Badr het tegen elkaar opnemen, staan er nog drie partijen op het programma. Zouggary - Ten Pow, Jaraya - Glunder en Tavares - Susperregui.

20.40 Het voorprogramma van Glory 74 werd afgesloten met een harde knock-out. Pereire versloeg Bayrak op spectaculaire wijze.

20.35 Naar verwachting nemen Rico en Badr het rond halfelf tegen elkaar op. De wedstrijd is live te zien op Veronica.

20.30 Welkom bij deze liveblog. De GelreDome in Arnhem zit al aardig vol. Publiek kon preventief gefouilleerd worden voor binnenkomst.

