Alysha Timmermans (16) uit Eindhoven sinds vrijdag vermist nadat ze bij vriendin in Tongelre was

EINDHOVEN -

De 16-jarige Alysha Timmermans uit Eindhoven wordt sinds twee dagen vermist. Haar vader vraagt op Facebook hulp bij het vinden van zijn dochter. Het laatste dat hij weet, is dat Alysha vrijdag in het stadsdeel Tongelre bij een vriendin is geweest. Daar is ze in de avond weggegaan. "Daarna niks meer van haar vernomen", schrijft hij in een bericht op Facebook. Ook de politie meldt de vermissing van het meisje.