Auto ramt gevel appartementencomplex Rosmalen, geschrokken bewoners mogen huis weer in

Eerst moest door een deskundige worden vastgesteld dat de boel veilig was. Rond halfeen bleek dat dit het geval was. "Het was wel even schrikken", vertelt Twan Salimans van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is volgens hem de eerste keer dat een ongeluk zoals nu is gebeurd.

Toch pleitte de VvE volgens hem bij de gemeente al eens voor maatregelen om te voorkomen dat een auto vanaf de helling vanaf het parkeerdek tegen de gevel zou kunnen belanden.

De bestuurder en een inzittende van de auto die de gevel ramde, zijn volgens omstanders ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen lijken mee te vallen. In het appartementencomplex zou, voor zover bekend, niemand gewond zijn geraakt.

Op de plek waar de gevel van het appartementencomplex is geramd, zit de ingang van de fietsenkelder en berging. De politie kon zondag rond twaalf uur nog niks zeggen over hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: Bart Meesters



Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk in Rosmalen.