Rico Verhoeven is vooral teleurgesteld in zichzelf na gevecht van de eeuw met Badr Hari

“Bij die eerste acht tellen moet ik gewoon niet meegaan in die slagenwisseling”, analyseert de kickbokser uit Halsteren. "Gewoon zonde. Ik laat me meeslepen. Daar baal ik van.” Het moment waarop zijn uitdager zich blesseert, heeft Verhoeven nog niet goed kunnen analyseren, vertelt hij verder.

Hij heeft ‘geen idee wat er gebeurde’ met Badr Hari. “Of hij nou last had van die trap of dat hij verkeerd draaide. Ik heb geen idee.” Vervelend noemt hij de afloop van het gevecht wel. “Het was echt een gevecht”, zegt hij erover. “Dat wil je mensen geven, een Rocky-fight. Dan eindigt het zo en dat wil je niet.”

Geen antwoord op die ene vraag

Wie is beter: Rico of Badr? Die ene vraag is na het gevecht zaterdagavond in Arnhem nog steeds niet te beantwoorden, beaamt ook Verhoeven. En dus moet er wat hem betreft een nieuw gevecht komen. Volgend jaar wellicht? “Laten we het hopen. Ik hoop dat hij goed herstelt.”

Verhoeven blikt ook nog even terug op de persconferentie na afloop van het gevecht. Kickbokser Hesdy Gerges riep uit het niets dat Hari 'gewoon beter' is. “Vriend, jij moet gewoon je mond houden”, antwoordde Verhoeven, die zijn woede niet kon onderdrukken. Hij daagde Gerges vervolgens uit: “Kom nu, ik sla je de hele fucking ring door, vandaag nog. Vuile pannenkoek.”

Een voorval waar we volgens Verhoeven geen aandacht aan moeten besteden. "Gewoon iemand die aandacht zoekt", doet hij het af. Maar ook nu daagt hij Gerges opnieuw uit. "Ik heb hem vroeger al twee keer verslagen, maar als hij het nog een keer wil proberen dan is hij van harte welkom."

