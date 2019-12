150 kerstmannen rennen en glijden over het strand tijdens Santa Fun Run [FOTO'S]

Klimmen over een luchtkussen (foto: Kevin Cordewener)

Even opwarmen voordat de run begint (foto: Kevin Cordewener)

VUGHT -

Zo'n 150 kerstmannen renden zondagmiddag over het strand van de IJzeren Man in Vught. Het startschot voor de Santa Fun Run werd om één uur gelost, waarna de deelnemers een parcours van 1 of 2,5 kilometer aflegden.