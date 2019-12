Mannen rijden met kind én kofferbak vol illegaal zwaar vuurwerk over de A50

De auto werd op de Hernenseweg in Wijchen aan de kant gezet. In de kofferbak van de auto lagen 75 cobra’s. Het illegale vuurwerk is in beslag genomen en de beide verdachten, een 32-jarige Ossenaar en een 30-jarige man uit Den Bosch, zijn aangehouden.

Het kind werd door de agenten naar huis gebracht. De mannen zijn verhoord en daarna weer vrijgelaten. De zaak tegen het duo wordt doorgestuurd naar het openbaar ministerie.