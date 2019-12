Hakenkruizen geklad op flatgebouw in Tilburg

Bij de politie zijn meerdere meldingen binnengekomen over de vernielingen. Volgens een politiewoordvoerder is de eerste melding zondagochtend vroeg gedaan.

Foto: Stella Laurensse.

Er is nog geen aangifte gedaan. Ook is er nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen zich te melden. De eigenaar van het pand was niet bereikbaar voor een reactie.

Volgens de gemeente Tilburg is het aan de eigenaar van het pand om deze symbolen weg te laten halen. Het is de gemeente nog niet gelukt om in contact te komen met de eigenaar.