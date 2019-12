'Michael van Gerwen geeft visitekaartje af', regerend wereldkampioen wint ruim van Ricky Evans

Negen dagen na zijn eerste wedstrijd op dit WK mocht Michael van Gerwen weer het podium op om te gooien. In de derde ronde nam de regerend wereldkampioen het op tegen Ricky Evans. Vanaf de start was de darter uit Vlijmen scherp, daardoor was - samen met het moordende tempo van beide darters - de wedstrijd ook snel klaar: 4-0.

De eerste drie pijlen van Van Gerwen gingen allemaal in de triple 20, daarmee zette Mighty Mike de toon. Evans deed in de eerste set nog wel goed mee, maar verloor uiteindelijk met 3-2. In de tweede set mist de Engelsman vanaf 170 de pijl op bullseye, Van Gerwen profiteert en komt op 2-0 in sets.

De twee darters gooien allebei razendsnel, waardoor het aantrekkelijk was om naar te kijken. Daarbij gooiden ze allebei ook goede scores. In de derde set stond Evans op een 2-1 voorsprong, maar kwam Van Gerwen via een 114-finish op 2-2. Daarna pakte hij de set, ondanks een bijzonder moment. De darter uit Vlijmen had twee pijlen in de triple 19 zitten, maar met zijn derde pijl gooide hij er daar weer eentje uit.

In de vierde set was het een stuk slordiger, van zowel Van Gerwen als Evans. Zo gooide de nummer één van de wereld in de tweede leg zestien niet uit met drie pijlen. Hij verloor die leg vervolgens ook, maar grote gevolgen had het niet. Er komt uiteindelijk een vijde leg in de vierde set. Evans mist nipt vanaf 142, Van Gerwen gooit de wedstrijd via een 118-finish.

Visitekaartje

"Van Gerwen heeft zijn visitekaartje afgegeven. Er zijn al heel wat hoog geplaatste spelers uit het toernooi. Er is zeker nog wel ruimte voor verbetering, qua score en bij het finishen. Maar de gretigheid en scherpte, vooral in de eerste drie sets, laten zien dat Van Gerwen er klaar voor is om zijn wereldtitel met succes te verdedigen", zegt dartsverslaggever Fabian Eijkhout.