Bestuurder spoorloos na zwaar ongeluk op de A2 bij Maarheeze

Een bestuurder is na een zwaar ongeluk op de A2 bij Maarheeze verdwenen. (Foto: Johan Bloemers)

MAARHEEZE -

Een automobilist is verdwenen na een zware aanrijding op de A2 bij Maarheeze, die rond middernacht plaatsvond. De bestuurder zat in een auto die in botsing kwam met een andere auto. Meerdere politieagenten zijn naar de bestuurder op zoek.