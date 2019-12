Fietsster moet gereanimeerd worden na aanrijding in Tilburg

Op de Langendijk in Tilburg is maandagochtend rond half zeven een fietsster aangereden door een busje. De vrouw belandde in de sloot en moest gereanimeerd worden.

De fietsster werd aangereden in de polder op de Langendijk. Volgens een omstander vermoedde de bestuurder van het busje dat die iets had geraakt en daarom terug is gereden. Vervolgens trof de bestuurder de vrouw aan in de sloot langs de weg.

Reanimatie

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, de vrouw moest worden gereanimeerd. Daarna is zij met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft de weg afgesloten om onderzoek te doen naar de toedracht van de aanrijding.