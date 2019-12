'Er is hier veel rottigheid in de flat', buurtbewoner over vernielingen en bekladdingen bij complex

Volgens de bewoner moeten de vernielingen na tien uur zaterdagavond zijn aangebracht. "Want toen liep ik hier door de deur en was alles nog normaal." Hij heeft geen verdachten op het oog. "Maar er is hier veel rottigheid in de flat. Drugsgebruik, illegale praktijken... Dan krijg je onenigheden", meent hij.

Hij wijst op de vele kapotgeslagen ruiten. "Er moet iemand heel erg boos zijn... Er is flink op geklopt. Het raam boven de brievenbussen is ook stuk. Hoe dat kan? Er moet iets gegooid zijn, denk ik."

Bedreigende situatie

De bewoner voelt zich nog wel veilig in de flat. "Kijk, ik ben niet zo bang aangelegd", legt hij uit. "Maar ik vind dit wel een bedreigende situatie. Bijvoorbeeld voor de meisjes die hier in hun eentje wonen. Ik vind het niet kunnen, mensen moeten hier gewoon veilig kunnen wonen."

Er is nog geen verdachte aangehouden, laat een politiewoordvoerster maandagochtend weten.

