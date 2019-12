Willy van de Kerkhof kan zich niet vinden in statement fans richting Toon Gerbrands en John de Jong

"Toon is de baas van PSV. Hij moet beslissingen nemen en dat heeft hij gedaan, op het juiste moment", legt Willy uit. "Daar is niks mis mee. John de Jong is technisch directeur. Dat is een moeilijke job. De aangekochte spelers voetballen nog niet zoals hij graag had gezien en hij is nog niet zo ver dat hij topspelers naar PSV kan halen, maar dit is een functie waar je in moet groeien."

Broer René vindt wel dat De Jong wat beter voor de dag was gekomen als hij had benadrukt dat de matige prestaties in de eerste helft van dit voetbalseizoen ook zijn verantwoordelijkheid zijn. "Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. Laten we de komende maanden afwachten. Misschien dat er dan nog een verrassing uit de hoge hoed komt en er een of twee spelers aangetrokken kunnen worden voor de verdediging."

Voorbode

Ook tegen laagvlieger PEC Zwolle ging de defensie van PSV stevig in de fout. Daniël Schwaab schoof de bal na ruim tien minuten pardoes in de voeten van een speler van PEC Zwolle dit leidde tot een vroege achterstand. "Achterin was het af en toe hectisch met Schwaab en Timo Baumgartl", knikt René. "Maar in de tweede helft hebben zij zich goed hersteld. PEC Zwolle was ook een gewillig slachtoffer zaterdag."

Ook Willy spreekt van makkelijke overwinning. "Een leuke wedstrijd voor het publiek, met mooie doelpunten. Zeker die van Cody Gakpo. Mogelijk is dit de voorbode van een goede tweede seizoenshelft. PSV zou met Guus Hiddink in staat moeten zijn om zestien wedstrijden te gaan winnen."

Complimenten voor Teze en Viergever

De middenvelder van weleer heeft speciale complimenten voor de backs van zaterdagavond. Jordan Teze verving toen de geschorste Denzel Dumfries en Nick Vergever werd door interim-coach Ernest Faber als linksback geposteerd in plaats van in het centrum van de verdediging. "Teze en Viergever deden het heel goed. Misschien is het een optie om hen daar te laten staan."

Willy vindt niet dat PSV per se een centrumverdediger moet halen. "Kijk, een fout zoals die van Schwaab kun je nu eenmaal maken", meent hij. "Het mag natuurlijk niet, maar we zijn allemaal mensen... Natuurlijk weet hij goed dat hij een slechte bal gaf, maar hij heeft zich daarna ook goed hersteld en PSV ook."

Hoop werk aan de winkel

Desondanks meent René dat er nog een hoop werk aan de winkel is voor Ernest Faber. Al heeft hij vanaf nu wel de steun van succescoach Guus Hiddink als klankbord.

"Ik denk dat we daarmee een heel goede zet gedaan hebben. Guus is de man die dadelijk achter de schermen aan de touwtjes moet gaan trekken", meent de ex-international. "Daar hebben we alleen maar baat bij."

Perspectief

Door de zege op PEC klom PSV naar de derde plaats in de eredivisie. De Eindhovense club passeerde Willem II, dat zaterdag in Tilburg 0-0 gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Adrie Koster staat nu vierde.

RKC sloot dit jaar af als hekkensluiter, maar wel met perspectief. RKC klopte vrijdag FC Twente en is ADO Den Haag - dat voorlaatste staat - nu tot op twee punten genaderd. "Het was een prima wedstrijd van RKC", blikt Willy terug. "De ploeg speelt goed. Misschien trekken de spelers het zich aan dat René en ik een beetje negatief over hun kansen waren. Als het zo doorgaat, staat RKC straks boven de streep en dat gunnen wij de club van harte."