Brabant heeft gekozen: dit is de Brabander van het Jaar 2019

Teun gaat regelmatig op pad om mensen met dementie geluksmomentjes te bezorgen. Met een grote glimlach op zijn gezicht legt hij uit: "Ik ga met deze mensen bijvoorbeeld terug naar hun oude vertrouwde werkplek. Zo probeer ik mensen met dementie zich weer trots te laten voelen."

Brand blussen en carnaval vieren

Jaap woont in een verpleeghuis in Best. Vroeger was hij brandweerman. Daarom ging Teun met hem terug naar de kazerne in Eindhoven. Hij nam een kijkje in de kazerne en mocht weer even de brandslang vasthouden. Een bijzonder uitje voor hem. "Het was een heel mooie dag", knikt Jaap. Teun legt uit: "Je kunt zo iemand een stukje van zijn waardigheid teruggeven."

Teun ging ook met de 93-jarige Lenie op pad. Zij gingen samen carnaval vieren. Met een grote lach op haar gezicht blikt Lenie daar op terug. "Het ouderwetse carnaval", zegt ze. Lachend voegt ze daar aan toe: "Met een dubbele trappist."

Kippenvel

Op het moment dat de commissaris van de koning in Kasteel Maurick bekendmaakt dat Teun de Brabander van het Jaar is, springt hij op en omhelst hij zijn moeder. Teun: ”Toen hij mijn naam zei, was ik zo blij, echt ongelooflijk. Wow, ik ben de Brabander van het Jaar 2019. Kippenvel.”

Bekijk hier het moment dat Teun hoort dat hij de winnaar is:

Nadat hij van de commissaris een felicitatie en het beeld heeft gekregen, blikt hij terug: “Dit is geweldig met een zachte G. Ik had het niet verwacht, maar het is geweldig mooi.”

En dan lachend: “Dit is een geluksmomentje voor mij. Menselijk contact doet wonderen. Daar zetten dagelijks zoveel mensen in de zorg zich voor in, dat is ook wat de zorg zo mooi maakt.”

Tien genomineerden

Er waren tien mensen genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar 2019. Op hen kon de afgelopen weken gestemd worden. Er kwamen duizenden stemmen binnen en de meeste stemmen gingen dus naar Teun.