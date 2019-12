Grillig weer voorspeld tijdens kerstdagen

Stormachtige avondspits, wandelen in een waterig zonnetje en motregen waar je kletsnat van wordt. Deze kerstdagen breken geen records, wel moeten we ons voorbereiden op wispelturige weersomstandigheden.

Mensen die dinsdagavond in de avondspits naar huis moeten, kunnen in stormachtige toestanden belanden. Het verkeer moet rekening houden met hevige windstoten. In het zuidwesten van Nederland kunnen deze zelfs tot 75 kilometer per uur (windkracht negen) oplopen, legt Wouter van Bernebeek van Weer.nl uit.

Zonnige eerste kerstdag

Van deze windstoten is eerste kerstdag niets meer te merken, vervolgt Van Bernebeek. De windkracht neemt dan af tot twee of drie. Het is de hele dag droog en de temperatuur kan oplopen tot 7 graden. Met een beetje geluk komt daar ook een waterig zonnetje aan te pas in de middag. Een wandeling woensdag met het voltallige kerstgezelschap is dus zeker een optie.

In de nacht van eerste op tweede kerstdag is het helder. De temperatuur daalt dan tot 0 graden, waardoor er lokaal wat bevriezing kan zijn. Donderagochtend kan het op sommige plekken dus glad zijn. Vroege vogels moeten dan ook rekening houden met glibberige bruggetjes, waarschuwt Van Bernebeek.

Bewolkte tweede kerstdag

Het contrast tussen beide kerstdagen is groot. Tweede kerstdag wordt bewolkt. Het gaat dan waarschijnlijk de hele dag regenen. Motregen, waar je kletsnat van wordt. De temperatuur loopt mogelijk wel nog iets op, waardoor het wel zacht blijft.

Er worden dit jaar zeker geen records verbroken: geen meters witte sneeuw maar je zwembroek hoef je ook niet uit de kast te halen. Volgens Van Bernebeek wordt het in aanloop naar het nieuwe jaar wel nog iets warmer.