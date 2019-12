Storm, zon en regen tijdens kerstdagen, temperatuur valt mee

Waterig zonnetje en ijskristallen aan de oever in Ravenstein. Foto: Bennie Brukx

Het weer tijdens de kerstdagen wordt niet om over naar huis te schrijven. Het wordt vrij zacht qua temperatuur, maar windstoten en regen bepalen kerstavond en tweede kerstdag. Eerste kerstdag is het droog.

Dinsdagavond, kerstavond, worden hevige windstoten verwacht. In het zuidwesten van Nederland kunnen deze zelfs tot 75 kilometer per uur (windkracht negen) oplopen, volgens Weer.nl.

Zonnige eerste kerstdag

Van deze windstoten is eerste kerstdag niets meer te merken. De windkracht neemt dan flink af. Het is de hele dag droog en de temperatuur kan oplopen tot 7 graden. Met een beetje geluk komt daar ook een waterig zonnetje aan te pas in de middag.

Bewolkte tweede kerstdag

Het contrast tussen beide kerstdagen is groot. Tweede kerstdag wordt het bewolkt en het gaat dan waarschijnlijk de hele dag regenen. De temperatuur loopt mogelijk wel nog iets op.