Jeroen en Marianne nodigen wildvreemden uit voor het kerstdiner aan hun Engelentafel

Jeroen roert kwistig in de potten en pannen terwijl Marianne de tafel dekt. Echt proefkoken is het niet, want met de kerstdagen komt er echt iets feestelijks op tafel. Voor Marianne en Jeroen én voor twee totaal onbekenden. Voor het tweede jaar op rij stelt het gezin Bax hun huis in Schijndel open om zo te zorgen dat mensen met de kerst niet alleen hoeven te eten, maar kunnen aanschuiven aan een 'Engelentafel'.

Drie jaar geleden ontstond het idee voor een Engelentafel in Vught. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot maar liefst 400 Engelentafels door heel Nederland. Tweeduizend mensen schuiven aan bij gezinnen zoals die van Marianne en Jeroen Bax. Gezinnen die hun huis en hart openstellen om vreemden een warme kerst te bezorgen.

Verschillende gasten

Het waren de verhalen van de mensen die al hadden mogen aanschuiven in Vught die Marianne en Jeroen deed besluiten om het ook gewoon eens te proberen. Ze kregen twee heel verschillende gasten over de vloer. Een vrouw van vijftig die net gescheiden was. "Haar kinderen waren deze avond bij haar ex en dus zou ze alleen geweest zijn. Dan is het toch heerlijk om gewoon ergens aan te kunnen schuiven", zegt Marianne. Ook een oudere dame sluit aan. Ze wordt opgehaald door Jeroen en ook weer netjes thuisgebracht. "Ze was zó blij om bij ons te zijn."

Het beviel zo goed dat Marianne en Jeroen besloten om de Engelentafel in Schijndel te promoten. Dat resulteert dit jaar al in zes gezinnen die mensen willen ontvangen. Toch voelen mensen een drempel om zich aan te melden om aan te mogen schuiven. "Je gaat bij vreemden aan tafel. We proberen de drempel te verlagen door persoonlijk contact te hebben van tevoren. De uitnodiging zelf brengen bijvoorbeeld zodat je elkaar al even hebt gezien."

Persoonlijk benaderen

Maar wie benader je met de vraag... ook dat is best ingewikkeld. Marianne heeft contact gezocht met onder meer de ouderenbond KBO en de Zonnebloem. Ook bij de voedselbank is inmiddels bekend dat het initiatief ook in Schijndel voet aan de grond heeft gekregen. Zo krijgen de cliënten een foldertje bij hun pakket met de mogelijkheid zich aan te melden. "Het belangrijkste blijft toch dat mensen persoonlijk worden benaderd. Niemand zal bij het zien van een foldertje zelf bellen. Een tussenpersoon is goud waard om mensen over de drempel te helpen."

In de zee aan initiatieven rond de kerstdagen steekt de Engelentafel er voor Marianne en Jeroen met kop en schouder bovenuit. In de eerste plaats omdat er echt mét kerst wordt aangeschoven. "Vaak zijn de bestaande kerstdiners voor ouderen of alleenstaanden al lang en breed vóór de kerst. Dan zit je met kerst alsnog alleen."

Bewustwording

Ook de kleinschaligheid van de Engelentafel is fijn, vindt Marianne. "In grote groepen kan je je alsnog heel eenzaam voelen. Hier aan tafel is er echt tijd om met elkaar te praten en is er aandacht voor de gasten. Zo ontstaan er warme banden en misschien wel vriendschappen. Het gaat ook om bewustwording hè. Gewoon om je heen kijken. Hoe heeft een ander het?

Marianne en Jeroen koken een echt kerstdiner, zonder te weten waar hun gasten eigenlijk van houden. "We vragen wel of er dingen zijn die mensen echt niet lekker vinden, maar verder koken we gewoon iets lekkers. Geen rare fratsen, maar dingen waarvan we denken dat iedereen dat wel lust. Eigenlijk gaat het maar om één ding. Voor iedereen moet het fijn zijn om aan te sluiten."