Vijf vreemdelingen ontdekt in oplegger van vrachtwagen bij bedrijf in Bergen op Zoom

Bij een overslagbedrijf aan de Blankenweg in Bergen op Zoom zijn maandagochtend in een oplegger van een vrachtwagen vijf vreemdelingen aangetroffen. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om vijf Afrikanen. In de oplegger stonden ook vaten met chemicaliƫn. Daarom wordt de gezondheid van de vijf gecheckt, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Het lijkt er volgens hem op 'dat ze in goede gezondheid verkeren'.

De vrachtwagen is volgens de politie vanuit Italië via onder meer Zwitserland en België in Bergen op Zoom beland. Het is niet duidelijk waar het vijftal in de oplegger is gestapt. Medewerkers van het overslagbedrijf ontdekten het vijftal maandagochtend bij het lossen van de oplegger. Eerst werd een duo gevonden, even later werden nog drie vreemdelingen ontdekt.

De politie gaat er niet vanuit dat het bedrijf in Bergen op Zoom iets met de vreemdelingen te maken heeft.

Benzineachtige stof

In de vaten, die niet lekten, zit volgens de politie een benzineachtige stof.

Wanneer de gezondheid van de vijf het toelaat, worden zij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Zij doen vervolgens verder onderzoek naar hun status en documenten.