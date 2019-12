Twee auto’s in het water na botsing in Vlijmen

Twee auto's zijn maandagmiddag in het water beland na een botsing op de Wethouder van Buulweg in Vlijmen. De twee auto's hebben elkaar geraakt en zijn allebei in de sloot terechtgekomen.

De bestuurders van beide auto's raakten gewond. De traumahelikopter werd in eerste instantie opgeroepen maar hoefde niet te landen. Een van de twee bestuurders is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat er zo'n ongeluk gebeurt op de kruising van de Vendreef met de Wethouder van Buulweg. In 2016 belandden op dezelfde manier ook al twee auto's in de sloot.

De twee auto's raakten flink beschadigd.