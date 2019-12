Jongens van 12 en 14 jaar gezocht voor mishandeling van homo in Eindhoven

EINDHOVEN -

Voor de mishandeling van Bart Janssen afgelopen woensdag in Eindhoven is de politie op zoek naar in elk geval twee heel jonge daders. Kinderen van tussen de twaalf en veertien jaar oud, zo laat de politie maandag weten. Volgens het slachtoffer werd hij mishandeld omdat hij homo is. De politie onderzoekt dit nadat Bart dit tegenover hen verklaarde.