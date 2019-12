Jongens van 12 tot 14 jaar gezocht na mishandeling van homo in Eindhoven

EINDHOVEN -

Voor de mishandeling van Bart Janssen afgelopen woensdag in Eindhoven is de politie op zoek naar in elk geval twee heel jonge daders. Jongens van tussen de twaalf en veertien jaar oud, zo laat de politie maandag weten. Volgens Bart werd hij mishandeld omdat hij homo is. "Ze vroegen of ik homo ben. Ja, antwoordde ik", vertelde hij eerder tegen Omroep Brabant.