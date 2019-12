Brabant in de jaren 10: tien jaar nieuws in één video

Weet jij nog waar je was toen de vliegramp in Tripoli in mei van 2010 gebeurde? De 9-jarige Ruben uit Tilburg overleefde als enige die vreselijke ramp. Of kun je je die enorme brand bij Chemie-Pack in januari 2011 in Moerdijk nog herinneren?

Gelukkig was het niet allemaal ellende de afgelopen tien jaar. Er waren ook mooie momenten, van spetterende sportprestaties tot hartverwarmend 'klein' nieuws en muzikale hoogtepunten van bekende Brabanders.

Bekijk hier de hoogte- en dieptepunten van de jaren 10 in één video: