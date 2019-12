Faunapassage Goirle nu al succes: haas, steenmarter en wezel weten overgang te vinden [VIDEO'S]

De faunapassage Over Heide in Goirle is een succes. Het ecoduct wordt al veel gebruikt door dieren. "Het resultaat overtreft al onze verwachtingen,” aldus wethouder Johan Swaans.

Sinds april 2019 is de faunapassage over de Turnhoutsebaan vlakbij de Belgische grens in gebruik. De faunapassage wordt dagelijks in de gaten gehouden met camera’s. Een ecoloog onderzoekt de sporen die aangetroffen worden.

Faunapassage volop in gebruik

Het ecoduct is de afgelopen maanden gebruikt door negen soorten zoogdieren: ree, wild zwijn, konijn, haas, egel, steenmarter, wezel, gewone bosmuis en veldmuis. Ook is de gewone pad aangetroffen op de faunapassage en wordt de tunnel gebruikt door de vos.

Een haas die werd gezien op de faunapassage. Tekst gaat verder na de video.

'Veilig oversteken'

“We zijn er trots op dat we als kleine gemeente zo’n belangrijke, grote faunapassage hebben kunnen ontwikkelen en bouwen", aldus wethouder Swaans. "De faunapassage werkt uitstekend en wordt goed gevonden door de diersoorten waar de passage voor gebouwd is. Hierdoor kunnen de dieren veilig de Turnhoutsebaan oversteken."

Hieronder enkele video's van waargenomen dieren: