55-plussers op de vuist voor parkeerplek in Valkenswaard: 'Ik zat helemaal onder het bloed'

Een vechtpartij om een parkeerplek op het Carillonplein in Valkenswaard is maandagmiddag helemaal uit de hand gelopen. Twee Belgische 55-plussers kregen het met elkaar aan de stok. Verpleegster Janneke van de Geer was in de buurt en sprong tussen de twee in. "Een van de mannen werd in zijn edele delen getrapt."

Janneke moest zelf ook vijf minuten wachten tot ze kon parkeren bij het Carillonplein. "Het was heel druk vanwege de kerst. Ook komen veel mensen hier voor de schaatsbaan."

Maar toen Janneke eindelijk had geparkeerd, zag ze opeens twee auto's schuin geparkeerd tegenover elkaar staan bij een lege parkeerplek. Twee mannen waren ruzie aan het maken. En er werd geslagen.

'En nu houden jullie je mond'

Wie als eerste uithaalde, is moeilijk te achterhalen. "Het was zeer heftig", vertelt Janneke. "Ik heb nog hard geroepen: "En nu houden jullie je mond'. Een van de mannen bloedde heel erg. Ik zat zelf ook helemaal onder het bloed."

De twee mannen zijn volgens Janneke twee Belgen van tussen de 55 en 65 jaar oud. "Ze waren daar allebei met hun vrouw. Omdat ik verpleegkundige was, heb ik meteen gekeken of ik hulp kon verlenen."Ik heb mij vooral beziggehouden met de man die het ergste gewond was geraakt. Hij werd naast zijn edele delen ook in het gezicht geschopt."

'Ambulance toch gekomen'

Janneke zorgde er ook voor dat 112 werd gebeld. "In eerste instantie werd de ambulance nog afgebeld, maar uiteindelijk is deze toch ter plaatse gekomen. Daar is de man die het ergste gewond raakte nagekeken. Uiteindelijk mocht hij toch naar huis gaan."

De andere man had kleine wondjes aan zijn hoofd en zijn hand. "Ik heb hem niet meer gesproken. Dat heeft de politie wel gedaan. Maar die heeft hem ook weer laten gaan."

'Alsnog aangifte'

Op aanraden van de politie is geen proces-verbaal opgemaakt. "Beide mannen wisten niet te vertellen wie was begonnen. Het waren ook twee tegenstrijdige verhalen."

De verpleegster heeft nog contact met de man die het zwaarste gewond raakte. "Die is vandaag nog naar de dokter geweest en hij is nu wat hechtingen rijker. Die dokter heeft aangeraden om nog wel aangifte te gaan doen. Dat gaat wel gebeuren."