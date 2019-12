Automobilist zwaargewond na ongeluk in Breda, brandweer bevrijdt slachtoffer uit auto

Een automobilist is maandagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Backer en Ruebweg in Breda. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en eindigde tegen een boom.

De bestuurder zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumaheli opgeroepen. Die landde op het terrein van de KMA.

Ziekenhuis

In de auto zaten ook twee jonge vrouwen. Zij konden op eigen kracht uit de auto komen.

De bestuurder van de auto is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.