Lange rijen bij de slager met kerst in aantocht: 'Het is vele malen drukker dan vorig jaar'

"Het is vele malen drukker dan vorig jaar", aldus Van Strien. Volgens hem komen de klanten van heinde en verre naar zijn zaak. "Van Breda, Den Bosch en Tilburg komen ze hier naartoe. Dat is wel heel erg leuk."

Gepimpte rollade

De traditionele gourmetschotels gaan ook dit jaar, net als bereide producten, massaal over de toonbank. "Gourmet blijft een topper." Maar ook de gepimpte rollade is volgens hem 'een hardloper'. "Bijvoorbeeld met parmaham en pesto erin en met tomaatjes."

Zelf gaat hij tijdens Kerstmis genieten van een winterbarbecue. "Wij hebben een grote familie", legt hij uit. "Wij leggen lam en hert op de barbecue. Dat komt helemaal goed. Ik heb er nu al zin in."

Klanten wacht dinsdag sowieso een gezellige boel in 's Gravenmoer. "Sem, de beste zanger van Oosterhout, komt met zijn gitaar. Hij gaat het een beetje vrolijk maken", vertelt Van Strien. "De barbecue gaat ook aan, klanten krijgen vlees van de barbecue terwijl ze moeten wachten, en een kop koffie."

'Deze avond komen er al mensen eten'

Ook in Erp, bij slagerij Wim van den Tillaart, is het topdrukte. "Ik heb een nummertje er kon daarom al om zeven uur 's ochtends hier terecht", vertelt een van de klanten. Een andere vrouw bestelt kalkoen en runderlapjes. "Want deze avond komen er al mensen eten", vertelt zij.

Slager Van den Tillaart wijst naar de enorme voorraad vlees die voor de klanten klaarstaat. "En dit is alleen maar gourmet wat hier staat", wijst hij. "We hebben de keus uit vier of vijf verschillende schalen. Maandagochtend waren we met veertien mensen bezig en na de middag komen er nog zes bij. Nu zijn we ook met een man of twintig. Aan gourmet alleen al gaat er deze dinsdag zo'n vijfhonderd kilo doorheen!""