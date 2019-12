Man ligt zwaargewond op straat in Breda en kan niet meer praten, politie onderzoekt mishandeling

Een 26-jarige man is dinsdagochtend zwaargewond gevonden op de Schoolstraat in Breda. Hij is volgens de politie waarschijnlijk mishandeld na een ruzie in een kroeg. De Bredanaar was zo aan zijn gezicht verwond dat hij niets kon vertellen.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Ze wil weten wat er precies is gebeurd. Getuigen hebben verschillende dingen verklaard.

De politie is op zoek naar mensen die tussen kwart voor vier en kwart over vier in de omgeving van de Schoolstraat waren. Ook worden er camerabeelden bekeken.