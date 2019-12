Eiffeltoren van ijs van studenten TU Eindhoven wint eerste prijs ijsfestival

De TU-studenten onderscheiden zich al jaren met enorme bouwwerken van ijs. Eerder construeerden ze al een gigantische ijspoort, een bevroren Sagrada Familia en 's werelds grootste ijsdome. Vorig jaar bouwden ze een toren van 21 meter hoog.

Op het IJsfestival in Harbin maakten de studenten eerst een constructie van brandweerslangen en touw. Daar spoten ze water overheen, versterkt met een soort papiersnippers, waardoor de constructie nog steviger werd.

Olympische Spelen

Elke keer stellen de studenten zich een nieuw en hoger doel. "En dat is een toren bouwen op de Olympische Winterspelen in Beijing in 2022", vertelt Olaf Vens, een van de studenten. "En die toren moet veertig meter hoog worden. Dat wordt een enorme uitdaging."

"We gaan nu in gesprek met de Chinese autoriteiten om te kijken of we onze droom waar kunnen maken", vertelt Vens. "Maar dat is nog lang niet zeker. Nu is het nog een hele grote maar."