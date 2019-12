Automobilist te voet op de vlucht na aanrijding, vrouw zwaargewond achtergelaten

Een man is maandagnacht te voet op de vlucht geslagen nadat hij met zijn auto tegen een andere auto was gebotst op de A2 bij Maarheeze. De 66-jarige vrouw in de andere auto raakte zwaargewond.

Rond middernacht kwamen de twee auto's met elkaar in botsing. De politie weet niet te vertellen hoe dat kon gebeuren. "We weten alleen dat de man zijn auto heeft laten staan en er vandoor is gegaan. We hebben in de velden in de omgeving gezocht naar hem, maar nog zonder resultaat."

De politie weet op welke naam de auto stond, maar nog niet wie er achter het stuur zat. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken."

Zwaargewond naar ziekenhuis

Na het ongeluk werden brandweer, politie en een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw uit Weert is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.