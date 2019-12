Frans Bauer, Frank Lammers en de PSV-spelers, deze Brabanders delen graag hun kerstboodschap met je

Guus Meeuwis is op kerstavond te zien in de All You Need Is Love-kerstspecial. (Beeld: Instagram Guus Meeuwis/RTL)

De jaarlijkse kerstboodschap van PSV was dit jaar extra bijzonder. Onder andere PSV-spelers Denzel Dumfries en Jorrit Hendrix verrasten nietsvermoedende Eindhovenaren in de binnenstad door hen een fotostudio in te lokken. Vervolgens worden ze gephotobombed door de voetballers en voetbalsters van PSV.

Bekijk de video hieronder.

Guus Meeuwis wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en doet meteen een leuke mededeling: hij mag dinsdagavond de All You Need Is Love-kerstspecial openen. Die begint op kerstavond om halfnegen.

Frank Lammers besloot zijn kerstboodschap midden in de nacht op straat op te nemen terwijl hij constateerde dat het personeel bij de lokale slager zich tot zijn verbazing al uit de naad aan het werken was.

De brandweermannen in Midden- en Wes Brabant Brabant gingen helemaal los met hun kerstboodschap. In een video op YouTube maken ze hun eigen All You Need Is-aflevering waarbij ze mensen verrassen met cadeaus.

Bekijk de 'kerstspecial' van de brandweer hieronder.

Frans Bauer schreef zelf een mooie kerstboodschap die hij deelde via Instagram.

Rene Schuurmans kon natuurlijk niet anders dan een kerstboodschap in muziekvorm opnemen. Het werd een kerstversie van Laat de Zon in je Hart. Kerstmis voor iedereen, we gaan weer alles versieren... om straks het kerstfeest te vieren'

Het personeel van het Maxima Medisch Centrum was dit jaar heel creatief met hun kerstwens. Ze schitteren in hun een videoclip. Daarmee wensen ze iedereen fijne feestdagen én hopen nieuw personeel aan te trekken.