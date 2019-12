Daar is ie! William heeft de kapotte gele trui uit 1951 van zijn opa Wim van Est [VIDEO}

Wim van Est reed in 1951 een legendarische Tour. Op 16 juli won hij een zware bergetappe in de Pyreneeën en pakte hij de gele trui. Een dag later viel hij zeventig meter naar beneden in een ravijn van de Aubisque. Om vervolgens gered te worden met aan elkaar geknoopte fietsbanden.

Van Ests faam groeide nog meer toen Pontiac, dat de horloges voor het Nederlandse team had gesponsord, een advertentiecampagne op touw zette met de tekst: "Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep ... ." Later is er op de plek van de val een plaquette onthuld.

In de video een zoektocht naar de gele trui van Wim van Est met beelden uit 1951.