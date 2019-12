Mayella verloor drie kinderen door extreme vroeggeboorte: simpele ingreep had dat kunnen voorkomen

Het had de mooiste tijd van haar leven moeten worden, maar dat werd het niet. Mayella (33) uit Son raakte twee keer zwanger, maar haar kinderen redden het alle drie niet omdat ze veel te vroeg werden geboren. Het wrange: de extreme vroeggeboorte had op een simpele manier voorkomen kunnen worden.

Mayella verloor haar kinderen tijdens de zwangerschap. Ze beviel bij 17 weken van een zoontje en bij 20 weken van een tweeling, twee meisjes. Veel te vroeg om levensvatbaar te zijn. ''Dat blijft iets heel pijnlijks, dat dragen we voor altijd met ons mee.''

Met een simpele ingreep voorkomen

In Nederland komen ouders zo'n zeshonderd keer per jaar in diezelfde situatie terecht als Mayella. Er wordt gesproken van extreme vroeggeboorte als het kind tussen de 16 en de 28 weken zwangerschap ter wereld komt. Onder de 24 weken overlijden meestal alle kindjes. Vanaf 24 weken en hoger nemen de overlevingskansen met de week sterk toe.

Uiteindelijk kon Mayella met een simpele ingreep toch twee gezonde kinderen krijgen. ''Mijn baarmoederhals is zwak dus die denkt bij 15 of 20 weken: ik moet nu gaan bevallen. Nu hebben ze een bandje geplaatst om ervoor te zorgen dat de hals niet open gaat staan zodat het kindje kan blijven zitten. Op die manier kan ik een hele zwangerschap volbrengen.''

'Impact is groot'

In het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen zijn ze gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van extreme vroeggeboorten. Daar zien ze elke keer weer hoe groot de impact is. “Vrouwen worden in de bloei van hun leven overvallen met de dood van hun kind”, vertelt gynaecoloog Joris van Drongelen.

“Je ziet dat die vrouwen het vertrouwen in zichzelf, in hun eigen lichaam maar ook in de gezondheidszorg helemaal kwijt zijn. Dat zie je vooral als ze een volgende zwangerschap aangaan. Dat is dan heel erg spannend.”

Waarschuwen voor de gevaren

Zeven weken geleden werd het tweede kind van Mayella geboren: Emma. Het zusje van grote broer Siem. Maar als Mayella eerder was geholpen, hadden haar drie andere kinderen nog geleefd. ''Je hebt toch drie kindjes verloren. Dat is heel verdrietig. We hebben nu gelukkig twee gezonde kindjes en dat maakt ons ook weer krachtiger.''

Samen met een lotgenoot wil ze andere toekomstige ouders waarschuwen voor de gevaren. Ze startten een website met voorlichting. ''Ik wil een positieve draai geven aan wat wij meegemaakt hebben. Op die manier wil ik zorgen dat het andere mensen bespaard blijft.''

Taak van het ziekenhuis?

Van Drongelen is blij met het initiatief, maar je kunt je natuurlijk ook afvragen of dit geen taak is van het ziekenhuis. De gynaecoloog vindt van niet. “Het is belangrijk dat dit vanuit de patiënten zelf komt. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Ik zie een hoop, maar ik voel het niet. Zij hebben heel veel meegemaakt en daar gevoelens en angsten bij. Ik denk dat het belangrijks is dat zij die onder woorden kunnen brengen.”

Op de website staat beknopte informatie over extreme vroeggeboorten en wat er tegen te doen is. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen als het Radboud-ziekenhuis.