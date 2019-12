Ontbrekend ingrediënt van je kerstrecept of tassen vol halen? Deze supermarkten zijn open met kerst

Nog even snel gevriesdroogde frambozen halen voor je recept of gewoon een boodschappenkar vol, het kan op steeds meer plekken tijdens de kerstdagen. Wil je weten of er bij jou in de buurt ook een supermarkt open is? Bekijk het overzicht hieronder. Eén op de drie supermarkten opent haar deuren.

Let op: de openingstijden zijn wel per winkel verschillend. In sommige supermarkten kun je van ’s ochtends tot ’s avonds terecht, bij anderen bijvoorbeeld alleen in de middag. Het is handig om dat even te checken voordat je alsnog voor een dichte deur staat.

Hieronder kun je wat specifieker op plaats zoeken en kijken welke supermarkten open zijn.