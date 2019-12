Vader die zijn baby zwaar mishandelde toen moeder naar een begrafenis was, krijgt jaar cel

Een 29-jarige man uit Breda heeft dinsdag twaalf maanden celstraf gekregen voor het zwaar mishandelen van zijn dochtertje. Het vijf weken oude meisje had bloedingen in haar ogen en zwellingen en bloeduitstortingen in de hersenen. Ze lag twee weken in het ziekenhuis, waarvan twee dagen op de afdeling intensive care.

De celstraf die de vader kreeg opgelegd, is onvoorwaardelijk, wel gaat het voorarrest er nog vanaf. Het is onduidelijk hoe lang de man al heeft vastgezeten.

De moeder van het meisje vroeg de vader om op 1 augustus 2014 op het kindje te passen, omdat ze zelf naar een begrafenis moest. In de loop van de dag kreeg ze een appje dat het meisje van de bank was gevallen en een een beetje blauw was aan de zijkant van haar hoofd. Toen de moeder thuiskwam en haar dochtertje ging verschonen, ontdekte ze ook blauwe plekjes op de buik van het meisje. Ze belde de huisartsenpost en belandde uiteindelijk met het kindje op de spoedeisende hulp.

Intensive care

In het ziekenhuis gedroeg de vader van het meisje zich agressief. Een kinderarts concludeerde dat de verwondingen van de jonge baby bijna honderd procent passen bij kindermishandeling. Het meisje was zo ernstig gewond dat ze werd overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, waar ze aanvankelijk op de intensive care belandde.

Volgens de rechtbank werden de verwondingen van het kindje veroorzaakt door haar expres te laten vallen, in de lucht te gooien, door elkaar te schudden of tegen het hoofdje te slaan.

Weerloze baby

De rechters nemen het de vader van het meisje niet alleen kwalijk dat hij een weerloze baby, die bij hem veilig zou moeten zijn, zo ernstig heeft mishandeld. Ook wordt hem aangerekend dat hij dat niet heeft toegegeven. Hij heeft alleen onjuiste en onvolledige verklaringen gegeven om zo zelf buiten schot te blijven.

Ook is hij schuldig bevonden aan de mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Die liep eerder een flinke hoofdwond op, die met 24 hechtingen moest worden gesloten.

Lagere straf

De straf is lager uitgevallen dan normaal gesproken het geval zou zijn zijn 'vanwege de overschrijding van de redelijke termijn.' De mishandeling heeft bijna vijfeneenhalf jaar geleden plaatsgevonden. De vader had al een strafblad en is een bekende bij verslavingszorg.