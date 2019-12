Boerin Mieke uit De Moer: ‘Met 70 melkkoeien kun je niet meer blijven bestaan’

Mieke en Sjef hebben een melkveeboerderij met 70 koeien. Maar door strengere milieuregels, die nu vervroegd worden ingevoerd, is het voor hen als klein bedrijf financieel niet haalbaar om te blijven bestaan.

“Ik ben precies het plaatje dat de maatschappij wil zien. Mijn koeien lopen altijd buiten in de wei, zijn bijna nooit ziek en ik heb geen megastal,” zegt Mieke. “Maar als ik een stal moet gaan bouwen die aan de nieuwe regels moet voldoen, dan moet ik naar de bank. En die vraagt natuurlijk hoe ik alles ga terugbetalen. Dat kan niet met mijn 70 koeien.”

‘Uitboeren’

Mieke en Sjef hebben drie volwassen kinderen, maar die willen het bedrijf niet overnemen. “Wij waren van plan zelf rustig ‘uit te boeren’. Met zo’n klein bedrijf hebben we weinig heisa, dachten wij. We stoten bijna niks uit. Maar toen werden die regels vervroegd.” Dat rustig uitboeren zit er voor hen niet meer in. Want wie niet aan de nieuwe regels voldoet, krijgt geen vergunningen.

Mieke tussen haar koeien.

Binnenkort komt er dus waarschijnlijk een einde aan de vaste routine die Mieke en Sjef al 35 jaar volgen. Elke ochtend om acht uur ‘s morgens de koeien melken. Dan samen terug naar de keuken voor een ontbijtje en de krant.

‘Niet te verteren’

Al heel hun leven genieten ze van het werk op de boerderij. Ze waren graag nog jaren zo doorgegaan, maar dat zit er niet in. “Andere mensen, die geen verstand hebben van boeren, bepalen nu mijn leven”, zegt Mieke. “Zij bepalen dat iets waar ik met veel passie aan werk en goed probeer te doen, niet goed genoeg is. Dat vind ik niet te verteren.”

Voor Mieke en Sjef is het wikken en wegen wat de beste optie is. “Soms denk je: val allemaal maar om. Als jullie dan willen dat we weggaan, dan doen we de deur wel dicht. Maar tegelijkertijd denk je: we hebben al zo gestreden. Er zal toch wel iemand wakker worden in de politiek, die gaat zien wat hun regels in de praktijk betekenen. Ik denk dat 95% van wat daar zit geen idee heeft.”

Een van Miekes koeien.

Hoop ontnomen

Beslissen wat er met het bedrijf gaat gebeuren, is een emotioneel proces. “Ik heb altijd nog hoop, maar je voelt dat de hoop je steeds verder ontnomen wordt. Dat geeft zo’n gevoel van boosheid en onrecht.”

Sjef zit nog wat hoger in de emotie dan zijzelf, vertelt Mieke. “Daar hebben we best veel last van gehad samen. Hij is niet altijd voor rede vatbaar geweest als hier weer een controleur op het erf kwam. Zelfs als die iets kleins zei, werd hij dan al heel boos. Het doet wel wat met je.”

Energieboer

“Alle bedrijven zoals wij, moeten weg”, aldus Mieke. “We houden precies over wat de maatschappij niet wil; de grote jongens. Dat zijn de enigen die kunnen overleven.”

Mieke aan het werk in de stal

Mieke en Sjef denken nu na over de optie om een ander soort boer te worden. “Dan kunnen we hier wel blijven, maar dan zonder de koeien. Dan breken we de stal ook af, maar komt er een nieuw gebouw met zonnepanelen. En misschien een windmolen. Dan worden we energieboeren. Dan doen we wat voor de maatschappij en hebben we zelf nog een inkomen.”

