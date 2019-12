Varkensboer Twan uit Loon op Zand gaat uitbreiden: ‘De markt vraagt om omvang’

Bij een grote varkensstal als die van Twan, loop je niet zomaar naar binnen. Er gelden strenge regels: iedereen die de stal in wil moet kort afdouchen en een speciaal pak aan.

“We hebben hier vooral vleesvarkens en opfokzeugen, op het hele terrein nu zo’n 800”, vertelt Twan. “Dit hok hier is nog traditioneel gebouwd, maar ik zou die dolgraag willen vernieuwen. De oude gebouwen worden dan gesloopt. Maar het proces om dat rond te krijgen, valt niet mee.”

Groeien

Twan is de vierde generatie in het familiebedrijf, een ‘groot’ middenbedrijf. Zijn vrouw Monique werkt parttime mee en doet alle administratie. De grote beslissingen nemen ze samen. En ze willen groeien. In 2016 hadden ze alle plannen al klaarliggen, met oplossingen die al aan de strengere regels zouden voldoen: minder uitstoot.

Varkensboer Twan Dirks in zijn stal.

Inmiddels is Twan ruim 3 jaar verder en heeft hij al 50.000 euro aan kosten gemaakt, maar een definitief akkoord op zijn plannen is er nog niet. Er wordt maar geen beslissing genomen. “Terwijl we zelf al zoveel kosten hebben gemaakt om te innoveren”, vertelt hij. “En dan heb ik mijn eigen uren nog niet eens meegeteld.”

Geen overbelasting

Twan heeft het idee dat hij precies het spoor volgt dat de provincie graag wil: minder uitstoot per bedrijf en per dier. “Toch heb ik het gevoel dat ik daar ook niet echt in wordt gesteund. Je kunt alles veel simpeler en goedkoper maken. Maar je wil ook dat de dieren het goed hebben en dat de omgeving waarin je zit niet wordt overbelast. Daar moeten we oog voor hebben”, vindt hij.

LEES OOK: Onderzoek: kleine en middelgrote boerenbedrijven de dupe van vervroegde milieumaatregel

Twan kan zich vinden in de aard van de strengere milieuregels. Maar niet in het feit dat de datum naar voren is gehaald. “Er wordt wel heel makkelijk over de afspraken heen gestapt. Ik heb geen moeite met vernieuwing en innovatie in de sector, maar we moeten wel de kans krijgen.”

Schaalvergroting

Bij Twan komen er dus dieren bij om het nieuwe stalsysteem te kunnen terugverdienen. “Als ik niet in schaal ga toenemen, wordt heel de business case lastiger”, vertelt hij. “We hebben een jong gezin, je kunt je niet alleen blind staren op het idealistische. Je moet toch je boterhammen verdienen.”

Biggen in de stal van Twan.

Volgens Twan is uit kleinere, lokale concepten niet genoeg waarde te halen. “De markt vraagt toch een bepaald volume als je echt mee wil doen. Een retailer vraagt niet om één varken, maar om duizend karbonades op een dag. Je hebt een bepaalde omvang nodig om mee te kunnen.”

Toekomst

Toch ziet Twan de toekomst voor hemzelf positief in. “We maken een product waar echt vraag naar is. Het is alleen jammer dat het zo lang duurt om alles goed te krijgen. Als het wat makkelijker ging, zouden anderen misschien ook makkelijker in zo’n sector instappen”, zegt hij.

LEES OOK: Bij boer Marcel zijn alle koeien opgehaald: ‘Het is stil hier’

“Hou de motivatie van de jongeren vast, in plaats van hen te demotiveren. We hebben die echt nodig om productie en landbouw in Nederland in stand te houden. Want hoe gaat anders het platteland eruit zien hier? Hoe houden we het buitengebied dan leefbaar? Wat doen we dan nog met die ruimte die er overschiet?”

Boer Twan met een van zijn 800 varkens.

Boer met Kiespijn

Omroep Brabant en onderzoekscollectief Spot on Stories kijken het komende half jaar achter de hekken bij de Brabantse boeren. We zoeken uit wat de gevolgen zijn van het vervroegd invoeren van de milieuregels. Voor onze boeren, voor de Brabanders, voor onze provincie. Heb of had je zelf een boerenbedrijf, help ons dan om in kaart te brengen hoe onze provincie verandert, bij ons meldpunt.

Op vernieuwende manieren geven we je een inkijkje in het leven van de boeren en andere Brabanders die met de agrarische sector te maken hebben. Bekijk alle portretten op omroepbrabant.nl/boermetkiespijn of via Instagram (@boermetkiespijnbrabant). Elke twee weken komt er een nieuw portret bij. We sturen ook een nieuwsbrief uit via de mail, als er een nieuwe update is. Abonneren kan hier.

Hoe zat het ook alweer precies?

Ben je even kwijt hoe het nu ook alweer precies zat met de regels en waarom veel boeren boos zijn? Bekijk dan onze uitleganimatie: