Houten huisje in de Biesbosch door brand verwoest

Een klein huisje aan de Jeppegatweg in Hank is dinsdag aan het begin van de avond door brand verwoest. Veel rook steeg op door het rieten dak van het houten huisje. Het zou gaan om een leegstaand monumentaal huisje.

Een voorbijganger zag de rook uit het pandje komen en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer bluste eerst vanaf de grond en daarna ook nog vanaf een hoogwerker.

Geen gas, water en licht

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. In het huisje zou geen gas, water en licht aanwezig zijn. Volgens een omstander vermoedde de politie die naar de Jeppegatweg kwam daarom dat de brand is aangestoken.