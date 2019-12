De Kerstherberg in Breda, al 39 jaar een plek om toch samen met anderen te vieren

De Kerstherberg in Breda bestaat al sinds 1981 en opent telkens op kerstavond de deuren voor iedereen die tijdens deze dagen niet alleen wil zijn.

Pijnlijk

De bezoekers zijn zeker niet alleen maar dak- en thuislozen. "We hebben gezinnen, alleenstaanden, asielzoekers, ouderen, jongeren, you name it", zegt Emmy van de Kerstherberg. "Kerst is voor velen een speciaal moment. Het is heel mooi, het is familie, het is samenzijn, het is vrede. Maar tegelijk is het voor sommige mensen ook juist heel veel niet. Voor hen herinnert Kerst op een pijnlijke manier aan dingen die ze juist niet hebben. En hier kunnen die mensen delen in warmte en gezelligheid."

Aan een tafeltje zitten oude gabbers Jan en Johnny bij te kletsen. Er wordt gelachen, maar er is ook een serieuze ondertoon. "We gaan zo meteen voedselpakketten laden en wegbrengen naar gezinnen die niks hebben", vertelt Jan. Dat het in Nederland economisch goed gaat, betekent nog niet dat iedereen er warmpjes bij zit. "Je moest eens weten. Ga maar eens bij de voedselbank kijken", zegt Jan met gefronste wenkbrauw.

Pracht en praal in de Bredase binnenstad. (foto: Raoul Cartens)

De Kerstherberg in Breda wordt gerund door 150 vrijwilligers en is nog tot en met donderdagavond te bezoeken. Naast eten en drinken wordt er ook gezorgd voor muzikale optredens, een filmvertoning en een kindermiddag.