Autobrand slaat over op schuurtje in Schijndel, buurtbewoners in pyjama buiten

SCHIJNDEL -

Een auto die geparkeerd stond aan de Burgemeester Janssenstraat in Schijndel is woensdagochtend iets na vier uur in brand gevlogen. Het vuur sloeg over naar een schuurtje. Een auto, die naast de brandende wagen stond, kon snel worden weggezet, maar raakte toch ook beschadigd.