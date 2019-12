Auto belandt op zijkant na botsing in Hilvarenbeek, 'ouder echtpaar naar ziekenhuis'

HILVARENBEEK -

Een auto is woensdagmiddag na een botsing met een andere wagen in Hilvarenbeek op zijn kant beland. Volgens omstanders zat er een ouder echtpaar in de wagen die vol in zijn flank werd geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Provincialeweg met de Ambrosiusweg. Volgens omstanders moest het echtpaar door de brandweer uit de auto worden bevrijd.