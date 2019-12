200 schapen trekken door straten van Helvoirt [VIDEO]

De schapen werden begeleid door herders Marly Gommans en Mischa Kienhui, die op hun beurt weer werden geholpen door de honden Close By en Bes.

De verhuizing van de schapen is een jaarlijks terugkerend tafereel. Het verkeer had er dan ook geen enkele moeite mee om even te wachten tot de kudde was gepasseerd.

De komende dagen staan de schapen nog in de weilanden aan de Schoorstraat. Daarna vertrekken de schapen richting hun winterverblijf. Normaal gesproken grazen de schapen in de Loonse en Drunense Duinen.

Bekijk hieronder hoe de schapen door Helvoirt lopen: