Fem (19) ligt al 2 jaar vastgebonden in bed, 'Ik ben bang dat ze de kerst niet overleeft'

Fem ligt al twee jaar in de kliniek met een ‘Zweedse band’ om zich heen. Daarmee zijn haar middel, schouders, polsen en enkels gefixeerd. Ze wordt met sondevoeding in leven gehouden. Haar situatie wordt alleen maar slechter. Maar de reden dat moeder Miranda nu echt vreest voor haar dochters leven, is onder andere omdat het personeel van de instelling het niet meer aankan.

Miranda: "Het is uitzichtloos. Wij zijn bang om ons lieve meisje kwijt te raken. Ik krijg iedere dag wel een of twee keer een telefoontje van Fem waarin ze zegt: Mam, help me. Ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet hoe lang ik dit nog vol houd."

Bekijk hier de noodkreet van de moeder van Fem:

Lector Peer van der Helm bevestigt dat verhaal. Hij bezoekt Fem om de week en vindt de situatie schrijnend. “Het personeel kon het niet meer aan. Dat valt hen ook niet te verwijten, ze doen hun best. Ze is een lieve meid maar de medewerkers trekken de situatie niet meer. De oplossing van het ziekenhuis was dus om maar twee beveiligers in te huren. Dat mag volgens mij helemaal niet”, vertelt hij.

Kerstavond

De beveiligers zouden op kerstavond bij Fems bed hebben gezeten en haar met 'lomp geweld' vastgebonden hebben na een plaspauze, vertelt haar moeder. De kliniek kan dat niet bevestigen. “Deze zaak is ons bekend. Mensen spannen zich maximaal in om voor een goede aanpak te zorgen. Met het oog op de bescherming van de privacy kunnen wij hier verder niets over zeggen”, zegt een woordvoerder.

Met deze banden ligt Fem gefixeerd. (Foto: Familie van Fem)

Volgens de moeder van de 19-jarige Fem zorgden de twee mannen aan haar bed voor extra trauma, herbel­evingen en zelfmoord­gedachten. In het verleden lukte het Fem al eerder om de slang van haar sond­evoeding rond haar nek te draaien. Het is op deze manier een uitzichtloze situ­atie volgens familie en expert.

Toen moeder Miranda haar dochter eerste kerstdag bezocht, stond er gelukkig weer verpleging aan het bed van haar dochter. Maar ze is bang dat de beveiligers vaker zullen terugkomen.

Moeder Miranda legt uit wat de beveiligers aan het bed van haar dochter doen:

Geen plan

Van der Helm legt uit dat er samen met andere experts een nieuw behandelplan is ingediend bij de instelling, maar dat deze is afgewezen. "De instelling zegt: 'Wij doen het zelf wel'. Maar op de afdeling waar ze nu ligt is het voorbij. Ze wordt weer naar een andere afdeling gestuurd. Het is al de derde afdeling waar ze ligt. Dat helpt niet mee."

Hij heeft daarom een brandbrief gestuurd naar de directeuren van de instelling. "Ze ligt al twee jaar vastgebonden. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er moet meer worden samengewerkt met deskundigen maar vooral ook met ouders. Wat er nu gebeurt, zonder goed gedragen en uitgewerkt plan, is heel riskant en wordt mogelijkerwijs haar dood. Dat is mijn kritiek op dit moment. Ik heb de directeuren een dringende mail gestuurd met de boodschap: 'als het op deze manier verdergaat, dan komt ze misschien te overlijden.” De moeder benadrukt dat Fem in de afgelopen twee jaar geen enkele behandeling gekregen heeft.

Miranda: "Ik vind dat wij met zijn allen verplicht zijn te gaan luisteren naar Fem en haar behandelplan uit te gaan voeren. Haar plan om gewoon te blijven leven."

Zembla maakte in oktober van dit jaar een uitzending over de schrijnende situatie van het meisje.

De uitzending van Zembla is hier te zien. Het verhaal van Fem begint op 34:50. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

*Fem is niet de echte naam van het meisje, maar werd ook al gebruikt in de uitzending van Zembla. Haar echte naam is bij de redactie bekend.