Twee auto's zijn woensdag frontaal op elkaar gebotst op de Rucphenseweg in Rucphen. Een van de bestuurders raakte zwaargewond.

De man is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het gaat om de bestuurder van de blauwe auto. De man zat alleen in zijn auto.

In de andere auto zaten meerdere mensen. Zij hielden lichte verwondingen over aan het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.