Frituurpan oorzaak van uitslaande brand in Bergen op Zoom, bewoners met kerst op straat

De brand is begonnen in de keuken. De jongste zoon van het gezin had de frituurpan aangezet en ging even naar het toilet. Toen hij terugkwam in de keuken stond de frituurpan al in brand. Het vuur verspreidde zich snel door het hele huis. Het huis is door de brand onbewoonbaar geworden.

Controle ziekenhuis

Volgens de oudste zoon, die elders woont en naar de brand was gekomen, zijn de ouders en zijn broer in het ziekenhuis gecontroleerd maar hoefden niet te blijven. "We zijn ontzettend geschrokken en moeten nog even bekomen", vertelde de oudste zoon tegen een verslaggever van Omroep Brabant. Zijn ouders en broer krijgen onderdak bij familie en moeten daar in ieder geval de tweede kerstdag doorbrengen. "Vervelend, maar dit soort zaken komt nooit van pas."

Het huis van de buren liep ook rook- en waterschade op. De bewoners van drie huizen moesten even hun huis uit, maar mochten na de brand weer terug. Een van de buurvrouwen had rook ingeademd en is door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Bluswerk

De brandweer was snel bij de brand, maar kon niet meer voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. Rond zeven uur had de brandweer het vuur onder controle.

In het huis werd volgens de politie een geringe hoeveelheid vuurwerk gevonden, maar dat had niets met de brand te maken. De brandweer heeft het vuurwerk met water onschadelijk gemaakt.