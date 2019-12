Honderden kilo's vuurwerk gestolen bij ramkraak vuurwerkwinkel, beloning voor gouden tip

TILBURG -

Bij een ramkraak bij een vuurwerkwinkel in de Leenherenstraat is voor honderden kilo's aan vuurwerk gestolen. Het gaat om de Voordeel Knaller in Tilburg. De winkel werd op eerste kerstdag rond vier uur 's nachts beroofd. De daders gebruikten een witte bestelbus die eerder aan de Schouwslootweg in Waalwijk werd gestolen.